ملخص فوز مانشستر سيتي على كوبنهاجن 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 18:35

2/14/2024 6:35:04 PM ملخص فوز مانشستر سيتي على كوبنهاجن 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص فوز مانشستر سيتي على كوبنهاجن 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

مانشستر سيتي كوبنهاجن دوري أبطال أوروبا
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