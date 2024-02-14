هدف طلائع الجيش الأول في الاتحاد - إسلام أبو سليمة بالخطأ في مرماه - (الدوري المصري)
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 17:20
جووووووووول🔥💥.. إسلام أبو سليمة لاعب الاتحاد يسجل بالخطأ في مرماه لصالح فريق طلائع الجيش— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 14, 2024
(الاتحاد 2 - 1 طلائع الجيش)#ONTime_Sports pic.twitter.com/Pk4KNWPgTW
هدف طلائع الجيش الأول في الاتحاد - إسلام أبو سليمة بالخطأ في مرماه - (الدوري المصري)
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