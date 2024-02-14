هدف طلائع الجيش الأول في الاتحاد - إسلام أبو سليمة بالخطأ في مرماه - (الدوري المصري)

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 17:20

2/14/2024 5:20:11 PM

هدف طلائع الجيش الأول في الاتحاد - إسلام أبو سليمة بالخطأ في مرماه - (الدوري المصري)