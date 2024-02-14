هدف الاتحاد الثاني في طلائع الجيش - ناصر ناصر - (الدوري المصري)

جووووووووول🔥💥.. تصويبة صاروخية من ناصر ناصر يسجل منها الهدف الثاني لفريق الاتحاد في مرمى طلائع الجيش

(الاتحاد 2 - 0 طلائع الجيش)#ONTime_Sports pic.twitter.com/q7jiJGOznR