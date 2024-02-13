ملخص تعادل سموحة أمام البنك الأهلي 1-1 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 23:14

2/13/2024 11:14:19 PM ملخص تعادل سموحة أمام البنك الأهلي 1-1 (الدوري المصري)

ملخص تعادل سموحة أمام البنك الأهلي 1-1 (الدوري المصري)

الدوري المصري سموحة البنك الأهلي
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