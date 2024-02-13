فوز شباب الأهلي على الزمالك 2-0
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 17:01
الأهلي يفوز على الزمالك في عقر داره بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية مواليد 2005🔥🔴— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 13, 2024
إليكم أهداف المباراة بالكامل ⚽️#ONTime_Sports pic.twitter.com/h9wFy0YTcI
ثنائية في حلمي زامورا
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