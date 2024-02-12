ملخص فوز إشبيلية على أتليتكو مدريد 1-0 (الدوري الإسباني)
الإثنين، 12 فبراير 2024 - 01:17
ملخص فوز إشبيلية على أتليتكو مدريد 1-0 (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
ملخص تعادل برشلونة مع غرناطة 3-3 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد غرناطة - لامين جمال (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على جيرونا 4-0 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل ريال مدريد مع أتليتكو 1-1 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد أتليتكو مدريد - براهيم دياز (الدوري الإسباني) ملخص تعادل جيرونا مع ريال سوسيداد 0-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على ألافيس 3-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 (الدوري الإسباني)