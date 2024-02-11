هدف برشلونة الأول ضد غرناطة - لامين جمال (الدوري الإسباني)
الأحد، 11 فبراير 2024 - 22:37
لامين جمال يفتتح التسجيل لبرشلونة ⚽️🔥#الدوري_الإسباني | #برشلونه_غرناطة pic.twitter.com/ZkovERgK30— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024
عرضية رائعة من كانسيلو
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