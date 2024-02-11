مصطفى محمد يسجل ويصنع في فوز نانت على تولوز 2-1 (الدوري الفرنسي)
الأحد، 11 فبراير 2024 - 22:24
⚽️🚀 النجم المصري مصطفى محمد يسجل هدفاً مذهلاً في مرمي تولوز ويصنع هدفاً آخر 👌🇪🇬#الدوري_الفرنسي | #تولوز_نانت | #مصطفى_محمد pic.twitter.com/6GXzemySXL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024
مصطفى محمد يسجل ويصنع
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