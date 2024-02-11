تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك
الأحد، 11 فبراير 2024 - 20:51
🧤💪#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا pic.twitter.com/FQASu82fSV— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 11, 2024
مران حراس مرمى الزمالك
نرشح لكم
أول تعليق لـ محمد عاطف على الانتقال للزمالك وحديث حسين لبيب وكيل وسام أبو علي يكشف حقيقة إصابته في القلب والعروض الأوروبية أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي 3-1 (كأس الرابطة) أهداف تعادل المصري مع البنك الأهلي 2-2 (كأس الرابطة) أول حوار لـ وسام أبو علي بعد انضمامه للأهلي أهداف تعادل المصري أمام الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الأول ضد المصري - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على زد 1-0 (الدوري المصري)