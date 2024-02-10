ملخص فوز شباب بلوزداد على الاتحاد السوفي 2-0 (الدوري الجزائري)

السبت، 10 فبراير 2024 - 23:14

2/10/2024 11:14:01 PM ملخص فوز شباب بلوزداد على الاتحاد السوفي 2-0 (الدوري الجزائري)

ملخص فوز شباب بلوزداد على الاتحاد السوفي 2-0 (الدوري الجزائري)

شباب بلوزداد الاتحاد السوفي الدوري الجزائري منافس الأهلي ليونيل وامبا
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