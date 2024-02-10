أهداف فوز إنتر ميلان على روما 4-2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 10 فبراير 2024 - 21:21
شاهد أهداف فوز إنتر على روما بنتيجة 4-2 والابتعاد بصدارة الكالتشيو ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#روما_إنتر pic.twitter.com/48QASiY8Ch— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 10, 2024
أهداف فوز إنتر ميلان على روما 4-2 (الدوري الإيطالي)
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