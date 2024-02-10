هدف الأردن الأول ضد قطر - يزن النعيمات (نهائي كأس آسيا)
السبت، 10 فبراير 2024 - 18:47
يزن النعيمات يسجل التعادل للمنتخب الأردني ⚽🇯🇴pic.twitter.com/9CISgP7qrd— FilGoal (@FilGoal) February 10, 2024
هدف الأردن الأول ضد قطر - يزن النعيمات (نهائي كأس آسيا)
نرشح لكم
ملخص فوز قطر على الأردن 3-1 (نهائي كأس آسيا) على طريقة ميسي.. تتويج قطر بلقب كأس آسيا 2023 هدف قطر الثاني ضد الأردن - أكرم عفيف (نهائي كأس آسيا) هدف قطر الأول ضد الأردن - أكرم عفيف (نهائي كأس آسيا) ملخص فوز قطر على إيران 3-2 (كأس آسيا) هدف قطر الثاني ضد إيران - أكرم عفيف (كأس آسيا) هدف تعادل قطر في إيران - جاسم جابر (كأس آسيا) هدف إيران الأول في قطر - سردار أزمون (كأس آسيا)