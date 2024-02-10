هدف قطر الأول ضد الأردن - أكرم عفيف (نهائي كأس آسيا)
السبت، 10 فبراير 2024 - 17:32
هدف التقدم للمنتخب القطري في النهائي من ركلة جزاء عن طريق أكرم عفيف 🇶🇦⚽pic.twitter.com/qaIoUyK3B8— FilGoal (@FilGoal) February 10, 2024
هدف قطر الأول ضد الأردن - أكرم عفيف (نهائي كأس آسيا)
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