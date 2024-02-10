هدف مانشستر سيتي الثاني ضد إيفرتون - إيرلنج هالاند الدوري الإنجليزي
السبت، 10 فبراير 2024 - 16:39
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024
Jarrad Branthwaite has had lots of plaudits this season and rightly so... but Erling Haaland has BULLIED him here.#beINPL #MCFC #EFC #MCIEVE pic.twitter.com/Hwvo2yqxuK
مجهود فردي رائع
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