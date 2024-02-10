أهداف فوز بوروسيا دورتموند على فرايبورج 3-0 (الدوري الألماني)
السبت، 10 فبراير 2024 - 01:36
أهداف فوز بوروسيا دورتموند على فرايبورج 3-0 (الدوري الألماني)
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