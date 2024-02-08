هدف تريزيجيه مع طرابزون سبور في كأس تركيا
الخميس، 08 فبراير 2024 - 20:24
GOL | 🔴⚫️ Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor 🔴🔵— A Spor (@aspor) February 8, 2024
⚽️ 105' Trezeguet#ZTK | #GBvTS pic.twitter.com/XUAMkvGncZ
هدف تريزيجيه مع طرابزون سبور في كأس تركيا
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