فوز اتحاد جدة على الطائي 3-0 (الدوري السعودي)
الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 22:11
ثلاثية الاتحاد في حائل 3️⃣— SSC (@ssc_sports) February 7, 2024
شاهد الأهداف⬇️#الطائي_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/Z5ZHCNoQGX
بمشاركة حجازي
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