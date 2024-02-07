هدف قطر الثاني ضد إيران - أكرم عفيف (كأس آسيا)
الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 17:53
⚽️🇶🇦 أكرم عفيف يشعل المدرجات ويهدي العنابي هدف التقدم#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/mFJLGBg21D— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
هدف رائع
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