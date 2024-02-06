هدف فوز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري - أحمد قندوسي (كأس الرابطة)
الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 22:22
هدف فوز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري - أحمد قندوسي (كأس الرابطة)
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