ملخص فوز طلائع الجيش على المصري بركلات الترجيح (كأس الرابطة)

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 19:17

2/6/2024 7:17:53 PM ملخص فوز طلائع الجيش على المصري بركلات الترجيح (كأس الرابطة)

ملخص فوز طلائع الجيش على المصري بركلات الترجيح (كأس الرابطة)

المصري
نرشح لكم
هدف فوز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري - أحمد قندوسي (كأس الرابطة) أهداف فوز المصري على بيراميدز 3-1 (كأس الرابطة) ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على سموحة 2-0 (كأس الرابطة) هدف المصري الثاني ضد بيراميدز - صلاح محسن (كأس الرابطة) ملخص فوز الاتحاد على إنبي 2-0 (كأس الرابطة) ملخص فوز طلائع الجيش على الجونة بركلات الترجيح (كأس الرابطة) أول تعليق لـ محمد عاطف على الانتقال للزمالك وحديث حسين لبيب أهداف فوز الزمالك على أهلي جدة 3-0 (نهائي كأس تحدي دبي)
أخر الأخبار
ياسر حمد: أعرف قيمة الزمالك جيدا.. وحزين من أجل الونش 2 دقيقة | الكرة المصرية
حسين لبيب: صفقات الزمالك كلفتنا 50 مليون.. ونتمنى من الأهلي حل أزمة كهربا 7 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف أبرز محطات الجهاز المعاون لحسام حسن في منتخب مصر 21 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتجاه للموافقة على رحيل عبد القادر لسيفاس التركي 53 دقيقة | الكرة المصرية
تأثير الدومينو.. 8 تغييرات في 10 أيام ضمن خريطة تحركات المدربين في الكرة المصرية ساعة | تقرير في الجول
في الجول يكشف مصير موعد نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
عبد الحميد بسيوني: قاتلنا من أجل نهائي كأس الرابطة.. وهذه رسالتي لحسام حسن ساعة | الكرة المصرية
12 من 12.. قندوسي يواصل مساهماته التهديفية مع سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 2 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد