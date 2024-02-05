ملخص فوز ليون على مارسيليا 1-0 (الدوري الفرنسي)

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 00:26

2/5/2024 12:26:14 AM ملخص فوز ليون على مارسيليا 1-0 (الدوري الفرنسي)

ملخص فوز ليون على مارسيليا 1-0 (الدوري الفرنسي)

ليون مارسيليا الدوري الفرنسي
نرشح لكم
هدف فوز إنتر على يوفنتوس 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أرسنال على ليفربول 3-1 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف أرسنال الثاني بعد خطأ فادح ضد ليفربول - مارتينيلي (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد ليفربول - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على مونشنجلادباخ 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
متحدث الزمالك: أردنا استمرار معتمد جمال ومجدي مع جوميز 3 ساعة | الدوري المصري
علاء نبيل: كثرة التدخل تسبب الفشل.. وهناك خطة لتطوير المدربين وليس اللاعبين فقط 3 ساعة | الكرة المصرية
عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 ساعة | منتخب مصر
سيميوني: مباراة ريال مدريد كانت غريبة.. وكانوا أفضل منا 3 ساعة | الدوري الإسباني
محمود الأسود يكشف لـ في الجول سبب تراجع الزمالك عن ضمه 3 ساعة | ميركاتو
أنشيلوتي: أطوال لاعبي أتليتكو مدريد ساعدتهم.. ولسنا سعداء بالتعادل ولكننا في الصدارة 3 ساعة | الدوري الإسباني
كما انفرد في الجول.. وكيل الزنفلي يكشف قيمة انتقاله إلى الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
لافيينا يضم لاعب الإسماعيلي السابق 4 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 3 مصدر مقرب من رينار لـ في الجول: مفاوضاتنا مع مصر بدأت.. ورد المدرب 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد