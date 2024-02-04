هدف ريال مدريد الأول ضد أتليتكو مدريد - براهيم دياز (الدوري الإسباني)
الأحد، 04 فبراير 2024 - 22:50
إبراهيم دياز يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك أتلتيكو مدريد#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_اتلتيكومدريد pic.twitter.com/0Ab3hboiwg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024
هدف الدربي الأول
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