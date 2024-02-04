أهداف فوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)

"كفارادونا يرفض خسارة نابولي"



نابولي بقيادة كفاراتسخيليا ينجح في الانتصار على فيرونا بصعوبة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ23 من الكالتشيو



شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#نابولي_فيرونا pic.twitter.com/S5ZvhSytYl