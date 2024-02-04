أهداف فوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 04 فبراير 2024 - 20:20

2/4/2024 8:20:09 PM أهداف فوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)

نابولي الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا كفاراتسخيليا
نرشح لكم
هدف أرسنال الثاني بعد خطأ فادح ضد ليفربول - مارتينيلي (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد ليفربول - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على مونشنجلادباخ 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على أوساسونا 1-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أرسنال على نوتينجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على نورويتش سيتي 5-2 (كأس الاتحاد)
أخر الأخبار
حجازي بعد الثنائية: نريد تصحيح مسار الموسم وهدفنا واحد 2 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0) (0) يوفنتوس.. بداية دربي إيطاليا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخسارة الرابعة على التوالي.. عودة تريزيجيه في سقوط طرابزون سبور أمام بشكتاش 40 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - الكرامة يحدد سعر بيع الأسود وينتظر عرض الزمالك.. والحسم خلال ساعات 45 دقيقة | ميركاتو
تشكيل يوفنتوس - رابيو يقود وسط السيدة العجوز ضد إنتر في دربي إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
عمل في منتخب مصر سابقا.. من هو علاء نبيل المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام يقودان هجوم الأفاعي ضد يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
محمد يوسف المدرب العام الجديد لمنتخب مصر.. رجل طوارئ الأهلي يسجل خطوته الأولى مع الفراعنة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 3 مصدر مقرب من رينار لـ في الجول: مفاوضاتنا مع مصر بدأت.. ورد المدرب 4 خبر في الجول - إصابة وسام أبو علي والكشف عن التشخيص المبدئي