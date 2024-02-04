أهداف فوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 04 فبراير 2024 - 20:20
"كفارادونا يرفض خسارة نابولي"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 4, 2024
نابولي بقيادة كفاراتسخيليا ينجح في الانتصار على فيرونا بصعوبة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ23 من الكالتشيو
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#نابولي_فيرونا pic.twitter.com/S5ZvhSytYl
أهداف فوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)
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