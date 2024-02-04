هدف أحمد حجازي للاتحاد في مرمى الفيصلي (كأس السعودية)
الأحد، 04 فبراير 2024 - 18:54
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) February 4, 2024
حجازي يضيف الهدف الثالث للاتحاد🔥#الفيصلي_الاتحاد
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/LdoyykCC3h
هدف أحمد حجازي
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