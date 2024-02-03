هدف اليابان الأول ضد إيران - هيديماسا موريتا (كأس آسيا 2023)
السبت، 03 فبراير 2024 - 14:06
المنتخب الياباني يفتتح النتيجة ويتقدم عن طريق هيديماسا موريتا#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_اليابان#AsianCup2023 pic.twitter.com/0XR2PTeWmi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
هدف اليابان الأول ضد إيران - هيديماسا موريتا (كأس آسيا 2023)
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