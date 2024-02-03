ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي)

السبت، 03 فبراير 2024 - 01:36

2/3/2024 1:36:37 AM ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي)

ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي)

مبابي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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