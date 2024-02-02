ملخص فوز الأردن التاريخي على طاجيكستان 1-0 (كأس آسيا)

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 16:16

2/2/2024 4:16:28 PM ملخص فوز الأردن التاريخي على طاجيكستان 1-0 (كأس آسيا)

ملخص فوز الأردن التاريخي على طاجيكستان 1-0 (كأس آسيا)

الأردن كأس آسيا طاجيكستان
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