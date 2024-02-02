ملخص فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 (الدوري الإسباني)

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 00:32

2/2/2024 12:32:39 AM ملخص فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 (الدوري الإسباني)

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني
نرشح لكم
ملخص فوز فياريال على برشلونة 5-3 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على لاس بالماس 2-1 (الدوري الإسباني) هدف التعادل لريال مدريد ضد لاس بالماس - فينيسيوس جونيور ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 4-2 (الدوري الإسباني) مخلص فوز ريال مدريد على ألميريا 3-2 (الدوري الإسباني) هدف ألميريا الأول ضد ريال مدريد - رمضاني (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتليتكو مدريد على ريال مدريد 4-2 (كأس ملك إسبانيا) هدف أتلتيكو مدريد الثالث أمام ريال مدريد - جريزمان (كأس الملك)
أخر الأخبار
سكاي: إلى كوريا الجنوبية.. خطوة مفاجئة لـ جيسي لينجارد 18 دقيقة | ميركاتو
انتفاضة أخمدها ماينو.. مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون في قمة الإثارة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي ساعة | ميركاتو
بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد ينتزع الصدارة بثنائية خوسيلو ضد خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
حوار في الجول - محمود الأسود: الحضري وفايز أبلغاني برغبة الزمالك.. وهذه قصة السباق مع الزمن ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف أسماء مساعدي جوزيه جوميز في الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل