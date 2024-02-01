ملخص سحق النصر لـ إنتر ميامي 6-0 (كأس موسم الرياض)
الخميس، 01 فبراير 2024 - 22:58
⚽ بنصف درزن من الأهداف..— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
النصر يستعرض أمام انتر ميامي بسداسية✅#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/KSrPu0viQc
ملخص سحق النصر لـ إنتر ميامي 6-0 (كأس موسم الرياض)
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