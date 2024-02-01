ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على سموحة 2-0 (كأس الرابطة)
الخميس، 01 فبراير 2024 - 21:30
ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على سموحة 2-0 (كأس الرابطة)
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