بعد موقف مهند والنني.. المعد النفسي بالأهلي يكشف لـ في الجول طريقة التعامل مع الصدمات النفسية

الخميس، 01 فبراير 2024 - 19:52

2/1/2024 7:52:09 PM تعليق الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي والمعد النفسي والذهني للنادي الأهلي، على التأثير النفسي للاعبين قبل تسجيل ركلات الجزاء.

تعليق الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي والمعد النفسي والذهني للنادي الأهلي، على التأثير النفسي للاعبين قبل تسجيل ركلات الجزاء.

مهند لاشين محمد النني منتخب مصر ضربات الجزاء ضربات الترجيح
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