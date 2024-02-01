بعد موقف مهند والنني.. المعد النفسي بالأهلي يكشف لـ في الجول طريقة التعامل مع الصدمات النفسية

الخميس، 01 فبراير 2024 - 19:52

2/1/2024 7:52:09 PM

تعليق الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي والمعد النفسي والذهني للنادي الأهلي، على التأثير النفسي للاعبين قبل تسجيل ركلات الجزاء.