بعد موقف مهند والنني.. المعد النفسي بالأهلي يكشف لـ في الجول طريقة التعامل مع الصدمات النفسية
الخميس، 01 فبراير 2024 - 19:52
تعليق الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي والمعد النفسي والذهني للنادي الأهلي، على التأثير النفسي للاعبين قبل تسجيل ركلات الجزاء.
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