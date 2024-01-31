ملخص فوز جنوب إفريقيا على المغرب 2-0 (أمم إفريقيا)
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 00:42
ملخص فوز جنوب إفريقيا على المغرب 2-0 (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
طرد سفيان أمرابط في مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا (أمم إفريقيا) هدف جنوب إفريقيا الثاني في المغرب - تيبوهو موكوينا (أمم إفريقيا) ركلة جزاء المغرب المهدرة ضد جنوب إفريقيا - أشرف حكيمي (أمم إفريقيا) هدف جنوب إفريقيا الأول في المغرب - ماكجوبا (أمم إفريقيا) ملخص فوز مالي على بوركينا فاسو 2-1 (أمم إفريقيا) هدف مالي الأول في بوركينا فاسو (أمم إفريقيا) هدف السنغال الأول ضد كوت ديفوار - حبيب ديالو (أمم إفريقيا) هدف كوت ديفوار الأول في شباك السنغال - فرانك كيسي ركلة جزاء (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
بطولة بلا عرب 35 دقيقة | كوت ديفوار 2023