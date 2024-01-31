ملخص فوز أرسنال على نوتينجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي)

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 00:23

1/31/2024 12:23:19 AM ملخص فوز أرسنال على نوتينجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أرسنال على نوتينجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي)

أرسنال الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست ساكا جيسوس
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