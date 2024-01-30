هدف السنغال الأول ضد كوت ديفوار - حبيب ديالو (أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 00:04
تسديدة حبيب ديالو الصاروخية في شباك كوت ديفوار في بداية اللقاء 🇸🇳⚽pic.twitter.com/y62JLgN0GC— FilGoal (@FilGoal) January 29, 2024
هدف السنغال الأول ضد كوت ديفوار - حبيب ديالو (أمم إفريقيا)
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