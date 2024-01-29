ملخص تعادل باريس سان جيرمان مع بريست 2-2 (الدوري الفرنسي)
الإثنين، 29 يناير 2024 - 01:36
ملخص تعادل باريس سان جيرمان مع بريست 2-2 (الدوري الفرنسي)
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