طرد محمد حمدي ضد الكونغو الديمقراطية (أمم إفريقيا)
الإثنين، 29 يناير 2024 - 00:27
المنتخب المصري يكمل اللقاء بـ10 لاعبين بعد إنذار ثانٍ لمحمد حمدي بعد تدخله الخشن#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_الكونغو #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/9PIu8RhQfd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024
طرد محمد حمدي ضد الكونغو الديمقراطية (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
هدف تعادل مصر ضد الكونغو الديمقراطية - مصطفى محمد (أمم إفريقيا) هدف الكونغو الديمقراطية الأول ضد مصر - ميشاك إيليا (أمم إفريقيا) هدف فوز غينيا على غينيا الاستوائية 0/1 (أمم إفريقيا 2023) حوار في الجول مع إيميلو نسوي هداف أمم إفريقيا 2023 ملخص فوز نيجيريا على الكاميرون 2-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز أنجولا على ناميبيا 3-0 (أمم إفريقيا) هدف نيجيريا الأول ضد الكاميرون - لوكمان (أمم إفريقيا) هدف أنجولا الثالث في شباك ناميبيا - مابولولو (أمم إفريقيا)