هدف فوز إنتر على فيورنتينا - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي)

"دائمًا وأبدًا لاوتارو يسجل للإنتر"



الهداف لاوتارو مارتينيز يضع إنتر في المقدمة بهدف من رأسية متقنة ⚽️#الدوري_الإيطالي#فيورنتينا_إنتر pic.twitter.com/27WHfyCy5I