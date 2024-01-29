هدف فوز إنتر على فيورنتينا - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 29 يناير 2024 - 00:09
"دائمًا وأبدًا لاوتارو يسجل للإنتر"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 28, 2024
الهداف لاوتارو مارتينيز يضع إنتر في المقدمة بهدف من رأسية متقنة ⚽️#الدوري_الإيطالي#فيورنتينا_إنتر pic.twitter.com/27WHfyCy5I
هدف فوز إنتر
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