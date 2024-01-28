هدف تعادل مصر ضد الكونغو الديمقراطية - مصطفى محمد (أمم إفريقيا)
الأحد، 28 يناير 2024 - 22:52
مصطفى محمد ينفذ ركلة الجزاء بنجاح ويعادل الكفة #كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_الكونغو #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/zdXSknoepS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024
هدف تعادل مصر ضد الكونغو الديمقراطية - مصطفى محمد (أمم إفريقيا)
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