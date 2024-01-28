أهداف فوز الزمالك على أهلي جدة 3-0 (نهائي كأس تحدي دبي)
الأحد، 28 يناير 2024 - 20:12
الزمالك المصري يكسب المباراة بثلاثية ✅— SSC (@ssc_sports) January 28, 2024
شاهد الأهداف ⤵️#الزمالك_الأهلي#كأس_دبي_للتحدي | #SSC pic.twitter.com/eF6y0YRPJ5
أهداف فوز الزمالك على أهلي جدة 3-0 (نهائي كأس تحدي دبي)
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