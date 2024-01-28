هدف الزمالك الثالث ضد أهلي جدة - عمار ياسر (كأس تحدي دبي)
الأحد، 28 يناير 2024 - 20:06
عمار ياسر يعمق جراح أهلي جدة ويسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 86#أهلي_جدة 0 × 3 #الزمالك#كأس_دبي_للتحدي pic.twitter.com/mzEki29m9O— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 28, 2024
هدف الزمالك الثالث ضد أهلي جدة - عمار ياسر (كأس تحدي دبي)
نرشح لكم
أهداف فوز الزمالك على أهلي جدة 3-0 (نهائي كأس تحدي دبي) هدف الزمالك الثاني ضد أهلي جدة - أوباما (كأس تحدي دبي) هدف الزمالك الأول ضد أهلي جدة - شيكابالا (كأس تحدي دبي) هدف فوز طلائع الجيش على فاركو - يسري وحيد (كأس الرابطة) ملخص فوز بيراميدز على زد 3-1 (كأس الرابطة) هدف فوز البنك الأهلي على المقاولون 1-0 (كأس الرابطة) ملخص فوز المصري على الجونة 2-1 (كأس الرابطة) هدف الزمالك الثاني ضد الرجاء - شيكابالا (كأس تحدي دبي)