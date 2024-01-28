هدف الزمالك الثاني ضد أهلي جدة - أوباما (كأس تحدي دبي)
الأحد، 28 يناير 2024 - 19:15
أوباما يضيف الهدف الثاني للزمالك مع بداية الشوط الثاني#أهلي_جدة 0 × 2 #الزمالك#كأس_دبي_للتحدي pic.twitter.com/IKH7zDASlv— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 28, 2024
هدف الزمالك الثاني ضد أهلي جدة - أوباما (كأس تحدي دبي)
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