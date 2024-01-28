هدف مانشستر يونايتد الأول ضد نيوبورت - برونو فيرنانديز
الأحد، 28 يناير 2024 - 18:58
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 28, 2024
The early goal is SO important in these cup ties and Man Utd have it through Bruno Fernandes!#beINFACUP #MUFC #NCAFC pic.twitter.com/ymUd1URN36
تسديدة قوية
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