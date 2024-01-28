هدف الزمالك الأول ضد أهلي جدة - شيكابالا (كأس تحدي دبي)
الأحد، 28 يناير 2024 - 18:38
شيكابالا يفتتح التسجيل للزمالك في الدقيقة 30#أهلي جدة 0 × 1 #الزمالك#كأس_دبي_للتحدي pic.twitter.com/IWndILCaYm— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 28, 2024
هدف الزمالك الأول ضد أهلي جدة - شيكابالا (كأس تحدي دبي)
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