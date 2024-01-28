أهداف تعادل ميلان مع بولونيا 2-2 (الدوري الإيطالي)

في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة.. ميلان يتعادل مع بولونيا بنتيجة 2-2 ضمن الجولة الـ22 من الكالتشيو



شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ميلان_بولونيا pic.twitter.com/6Ab4h5Vwmt