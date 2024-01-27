هدف التعادل لريال مدريد ضد لاس بالماس - فينيسيوس جونيور
السبت، 27 يناير 2024 - 18:55
فينيسيوس يتكفل بالمهمة 👌#الدوري_الإسباني #لاس_بالماس_ريال_مدريد pic.twitter.com/JkWk44Vbis— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
تسديدة باليسرى
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