أهداف فوز منتخب مصر الأولمبي على الإمارات 5-1 (مباراة ودية)
السبت، 27 يناير 2024 - 16:59
أهداف مباراة منتخب مصر الأولمبي والإمارات الأولمبي والتي انتهت بفوز الفراعنة 5-1 pic.twitter.com/tprNXgQQca— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2024
فوز كبير لمصر
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