هدف الزمالك الثاني ضد الرجاء - شيكابالا (كأس تحدي دبي)
الجمعة، 26 يناير 2024 - 16:19
تمريرة عابرة للقارات يترجمها شيكابالا في شباك الرجاء ✅pic.twitter.com/F148KJ1rGv— FilGoal (@FilGoal) January 26, 2024
هدف الزمالك الثاني ضد الرجاء - شيكابالا (كأس تحدي دبي)
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