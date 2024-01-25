ملخص فوز بلباو على برشلونة 4-2 - (كأس إسبانيا)
الخميس، 25 يناير 2024 - 12:12
أتلتيك بيلباو يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة بعد الفوز بنتيجة 4-2— SSC (@ssc_sports) January 24, 2024
شاهد أهداف المباراة..📺⤵️#أتلتيك_بيلباو_برشلونة #CopaDelRey| #SSC pic.twitter.com/C1ryMZD3oy
ملخص فوز بلباو على برشلونة 4-2 - (كأس إسبانيا)
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