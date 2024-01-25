ملخص فوز بلباو على برشلونة 4-2 - (كأس إسبانيا)

هدف المغرب الأول ضد زامبيا - حكيم زياش (أمم إفريقيا 2023)

هدف تعادل فولام ضد ليفربول - عيسى ديوب (كأس الرابطة الإنجليزية)

هدف ليفربول الأول ضد فولام - لويس دياز (كأس الرابطة الإنجليزية)