هدف تعادل فولام ضد ليفربول - عيسى ديوب (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 23:47
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 24, 2024
They couldn't...could they? Diop scores to make it 1-1 on the night! Liverpool lead 3-2 on aggregate!
#CarabaoCup #FULLIV pic.twitter.com/gsqJt7HNgr
هدف تعادل فولام ضد ليفربول - عيسى ديوب (كأس الرابطة الإنجليزية)
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