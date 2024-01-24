ملخص فوز أم صلال ضد الزمالك 2-0 (بطولة الوحدة الودية)
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 17:24
المركز الثالث من نصيب أم صلال 🥉✅— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 24, 2024
أم صلال القطري يهزم الزمالك المصري بنتيجة 2-0 ويحصد المركز الثالث ضمن بطولة الوحدة الودية الدولية 🏆
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الزمالك_أم_صلال pic.twitter.com/le3fKEGiA4
ملخص فوز أم صلال ضد الزمالك 2-0 (بطولة الوحدة الودية)
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